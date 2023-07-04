تعتزم ميتا بلاتفورمز إطلاق “ثريدز”، وذلك بعد أيام من إعلان الرئيس التنفيذي لشركة تويتر إيلون ماسك سقفا بصورة مؤقتة لعدد التغريدات التي يمكن لكل مستخدم رؤيتها على شبكة التواصل الاجتماعي.

فقد أدرج ثريدز، وهو تطبيق للنصوص تابع لإنستغرام، على متجر التطبيقات على أجهزة شركة أبل وسيكون متاحاً للتثبيت على الأجهزة اعتبارا من يوم الخميس، وسيسمح للمستخدمين بمتابعة الحسابات التي يتابعونها على إنستجرام والاحتفاظ باسم المستخدم نفسه.

يأتي الإطلاق بعد أن أعلنت تويتر قائمة من القيود على استخدام التطبيق، منها الحاجة إلى حسابات موثقة لاستخدام تويت.دك.