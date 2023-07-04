كشفت شركة مانسوري الألمانية المتخصصة في التعديلات للسيارات الرياضية الفاخرة، عن حصول السيارة لامبورجيني أوروس على نسخة مطلية بالكامل بالذهب .

وحصلت النسخة الذهبية من أوروس على حزمة تعديلات لتعزيز أداء المحرك ليولد قوة 900 حصان مع 1,100 نيوتن متر من عزم الدوران.

وتستمد السيارة قوتها من محرك V8 بسعة 4.0 لتر توين تربو بقوة 657 حصان و 850 نيوتن متر من عزم الدوران، لتتسارع من السكون حتى 100 كم/ ساعة في 3.5 ثانية وصولاً لسرعة قصوى 305 كم/ ساعة.

وتميزت السيارة بـ عجلات رياضية بقياس 24 إنش، ومنافذ عادم ثلاثية في منتصف مشتت الهواء الخلفي.

كما تميزت المقصورة الذهبية بلمسات فاخرة مع جلد عالي الجودة باللون الأبيض على المقاعد، ولوحة القيادة، والأبواب، والكونسول الوسطي، بالإضافة إلى عجلة القيادة الرياضية المزودة بالعديد من القطع المصنعة من ألياف الكاربون التي تظهر أيضاً بالعديد من القطع المختلفة بالداخلية بجانب شعارات مانسوري.

والجدير بالذكر أن الشركة لم تعلن عن سعر النسخة الذهبية المعدلة من لامبورجيني أوروس حتى الآن .