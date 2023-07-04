يعمل الخبراء الروس على تطوير دفيئة خاصة ستساعد في زراعة النباتات بالمحطة الفضائية الدولية.

وأصدرت شركة «إينيرغيا» الروسية لصناعات الفضاء بيانا قالت فيه : «يعمل الخبراء الروس على تطوير دفيئة خاصة لزراعة النباتات على متن المحطة الفضائية الدولية، ومن المقرر أن تنتهي الاختبارات على النموذج الأولي لها عام 2024».

وأضاف البيان: «وفقاً لنتائج الاختبارات التي ستجرى على نموذج الدفيئة، سيتم التخطيط لتصنيع الدفيئة بشكلها الكامل، وسيتم إرسالها إلى المحطة الفضائية لاختبارها بشكل عملي هناك».