سجلت 24 شركة تأمين مدرجة في السوق الرئيسة تاسي أرباحاً في الربع الأول من العام الجاري من أصل 27 شركة، فيما حققت 3 شركات صافي خسارة.

وبلغ إجمالي صافي الدخل 600.4 مليون ريال مقابل صافي خسارة 89.2 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، في حين أن الشركات الثلاث التي سجلت خسائر هي، العالمية والمتحدة للتأمين وبروج للتأمين، بنحو 867 ألف ريال وعشرة ملايين ريال و18 مليون ريال على التوالي.

وانتهت 27 شركة تأمين من إعلان نتائجها للربع الأول من العام الجاري بنهاية الثاني من يوليو بعدما مددت هيئة السوق المالية مهلة الإفصاح للشركات للبدء بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 “عقود التأمين”.

بينما جاءت “بوبا العربية” في صدارة الشركات الأكبر ربحية بنحو 189 مليون ريال، إذ نمت أرباحها 213 في المائة من 60.3 مليون ريال للفترة ذاتها من العام الماضي، فيما أرجعت الشركة النمو إلى تحسن نتائج خدمات التأمين وارتفاع صافي دخل الاستثمارات.

وحلت شركة التعاونية في المرتبة الثانية بعد تسجيل صافي دخل 75 مليون ريال مقابل صافي خسارة للربع الأول من 2022 بنحو 13.7 مليون ريال، مستفيدة من النمو الكبير في أقساط التأمين التي زادت بنحو 47%.

و جاءت شركة “تكافل الراجحي” ثالثا بأرباح 61.3 مليون ريال، إذ نمت 16 مرة من أدائها في الربع المماثل من العام السابق الذي بلغ 3.7 مليون ريال.

وبذلك، مثلت أرباح كل من بوبا العربية والتعاونية وتكافل الراجحي نصف أرباح شركات التأمين المدرجة وتحديدا عند 54 في المائة. بعد ذلك جاء كل من “جي آي جي” و”ملاذ للتأمين” بنحو 57 و44 مليون ريال.

وتراوحت ربحية السهم الواحد للشركات التأمين خلال الربع الأول ما بين 1.53 و -0.6 ريال، حيث يتم احتسابها من خلال قسمة صافي الدخل للفترة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم.