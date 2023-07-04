حلّقت فرق الصقور السعودية في سماء اليونان وزينتها متجهه إلى إيطاليا في مظهر رائع ومدهش يعبر عن عراقة وطننا الحبيب .

وأبهرت الصقور السعودية اليونانيين، وحازت على إعجابهم، وأظهرت المستوى العالي لقدرات الطيارين السعوديين، حيث أنهم شكلوا لوحات فنية رائعة .

ويعتبر فريق الصقور واجهة إعلامية للقوات الجوية للتعريف بإمكاناتها وكفاءتها ومقدرة الطيار والفني السعودي على تطويع الآلة والتقنيات المتقدمة و إبراز الوجه الحضاري للقوات الجوية.

والجدير بالذكر أن الفريق شارك منذ تأسيسه في تقديم الكثير من الاستعراضات الجوية داخليًا وخارجيًا، وحقق الفريق رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، برسم أكبر شعار بدخان الطائرات لشعار المملكة السيفين والنخلة.