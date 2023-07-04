حفظت المحكمة العليا للقضاء في مدريد، دعوى جناح فياريال أليكس باينا ضد لاعب وسط ريال مدريد ومنتخب الأوروغواي لكرة القدم فيديريكو فالفيردي بتهمة الاعتداء، دون متابعة للأخير.

واعتبر قاضي التحقيق في مدريد المكلف بالقضية في بيان أن الحقائق المزعومة في القضية غير مثبتة.

وتعود الحقائق التي أبلغ بها لاعب خط الوسط المهاجم فياريال الشرطة عن فالفيردي إلى الثامن من أبريل بعد فوز فريق “الغواصات الصفراء” على ريال مدريد 3-2 في ملعب “سانتياغو برنابيو” في العاصمة.

وحسب رواية باينا التي وصفتها الصحافة الإسبانية، فقد انتظر فالفيردي خصمه في مرآب السيارات حيث يتواجد مدربو الفريقين وعندما ظهر لاعب فياريال وجه له الدولي الأوروغوياني لكمة في وجهه.

وأشارت وسائل إعلام محلية قبل أيام إلى أن قاضي التحقيق الرياضي اقترح إيقاف فالفيردي خمس مباريات بسبب هذا الاعتداء.