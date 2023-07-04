كشفت شركة مطارات الرياض التي تتولى إدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي عن إنجازها التاريخي الجديد المتمثل في تسجيل مطار العاصمة لأعلى عدد من مسافريه في يوم واحدٍ عبر تاريخه.

وتجاوزت أعداد المسافرين يوم السبت 1 يوليو الجاري 106 ألف مسافر خلال 24 ساعة، متخطية بذلك الرقم القياسي السابق 103 ألف مسافر المسجل يوم 8 أغسطس 2019م.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تحقيق رقم قياسي جديد للحركة الجوية للمطار بتشغيل 738 رحلة خلال يوم واحد في 25 يونيو 2023 .

وجاء هذا الإعلان من قبل شركة مطارات الرياض بالتزامن مع انتهاء موسم ‫حج‬ 1444هـ، الذي سجّل من خلاله مطار العاصمة حضورًا متميزًا.

والجدير بالذكر أن الجهود ما زالت مستمرة لتسهيل وتيسير رحلات المسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي.