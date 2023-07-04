علّق المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي الدكتور محمد الصبان، على الادعاءات الإيرانية حيال حقل الدرة البحري للغاز.

وقال الصبان خلال مداخلة على برنامج هنا الرياض المُذاع على قناة الإخبارية:” نحن لا نقول لإيران أن تتخلى إذا كان لها حقوق في هذا الحقل ولكن من الواضح جدًا أن هذا الحقل لا تملك فيه إيران أي شعرة .”

وأضاف :” يجب أن لا ندع لأنفسنا أن نقول تملك أو لا، ويجب على التحكيم الدولي أن يحكم بيننا .”

وكان مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية أكد أمس أن المملكة والكويت لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة.