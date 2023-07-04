علّق المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي الدكتور محمد الصبان، على الادعاءات الإيرانية حيال حقل الدرة البحري للغاز.
وقال الصبان خلال مداخلة على برنامج هنا الرياض المُذاع على قناة الإخبارية:” نحن لا نقول لإيران أن تتخلى إذا كان لها حقوق في هذا الحقل ولكن من الواضح جدًا أن هذا الحقل لا تملك فيه إيران أي شعرة .”
وأضاف :” يجب أن لا ندع لأنفسنا أن نقول تملك أو لا، ويجب على التحكيم الدولي أن يحكم بيننا .”
وكان مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية أكد أمس أن المملكة والكويت لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة.
فيديو | "إيران لا تملك شعرة في حقل الدرة"
شاهد تعليق المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي د.محمد الصبان بشأن حقوق طهران المزعومة#هنا_الرياض pic.twitter.com/jpVf5Sdoz7
— هنا الرياض (@herealriyadh) July 3, 2023
لا إيران ولا الكويت يملكون شيء في حقل الدره السعودي ولا في بحار السعودية ولا في برها مع إعتقادنا الجازم بضروره التحول للطاقة المتجدده وفي نفس الوقت حماية ثرواتنا وأراضينا وبحارنا