ارتفعت نسب رسوب المعلمين والمعلمات في اختبارات الرخص المهنية، وخاصة لدى معلمي ومعلمات اللغة الإنجليزية، وفقا للتقرير السنوي الأخير لوزارة التعليم.

وبينت النتائج أن أدنى نسبة اجتياز في التخصصات المشتركة للجنسين كانت في تخصص اللغة الإنجليزية (1) بنسبة اجتياز (23.8 %) من نسبة المتقدمين للاختبار.

وطالب الشورى في جلسته العادية الــ41 برئاسة الدكتور مشعل السلمي وزارة التعليم بدراسة نتائج اختبارات الرخص المهنية ووضع مبادرات لتطوير العملية التعليمية وتحسين جودتها بما يضمن تحقيق أهداف الرخص المهنية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ووفقاً للمسوغات التي قدمها عضو المجلس الدكتور عاصم مدخلي والدكتورة الجوهرة آل سعود، بأن الاختبارات تعد متطلبا من متطلبات الحصول على الرخصة المهنية للمعلم، وأساسا للانتقاء والمفاضلة للوظائف التعليمية من قبل الجهات المختصة بوزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقد حددت الدرجة (50) لتكون الدرجة الدنيا لاجتياز الاختبارات جميعها.

ويحق للمختبر دخول الاختبار مرة أخرى في السنة اللاحقة إن لم يحقق درجة الاجتياز أو أراد تحسين درجته، و أمام تفاوت نسب الاجتياز مما يعد مؤشراً يستحق مزيد عناية و تأمل و تتبع سيما مع تدنى نسب الاجتياز – في التخصصات المشتركة للجنسين – في تخصص الصفوف الأولية ثم تخصص العلوم الإدارية ، ثم تخصص اللغة الإنجليزية للمرحلة بين الجنسين.

كان لزاماً الوقوف على لائحة الوظائف التعليمية و ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية و بمراجعة قانونية معمقة لهما ، اتضح وجود بعض الثغرات القانونية التي قد يكون لها سبب في التباين في نسب الاجتياز للاختبارات المهنية مما تتطلب من الوزارة إعادة النظر في مراجعة اللائحة و سد تلك الثغرات بما يحقق أسس الحوكمة الإدارية و ضمان الأمان

كما أبرز عضو المجلس ما نصت عليه المادة الحادية عشر، أنه يجوز الاستثناء من حكم الفقرة (1/أ ) من المادة العاشرة من اللائحة لمن يكون أداؤه متميزا في رتبة معلم ممارس أو معلم متقدم، والنظر في ترقيته من رتبته إلى الرتبة التي تليها مباشرة، وذلك وفقا لشروط وضوابط ومعايير محددة يتم الاتفاق عليها بين الوزارة ووزارة الموارد البشرية.

كما نصت الفقرات (ب) و (ج) و (د) من المادة 33 من لائحة الوظائف التعليمية على أن من يشغل المستويات الرابع والخامس والسادس ينقل إلى رتبة (معلم ممارس)، وينقل الى رتبة ( معلم متقدم من يمارس مهمات مشرف تربوي قبل تاريخ 19 – 4- 1441 إذا كان من شاغلي أحد المستويات السادس أو الخامس أو الرابع)، كما ينقل الى رتبة (معلم متقدم) من حصل على مؤهل الماجستير أو الدكتوراه عن طريق الإيفاد أو الابتعاث قبل هذا التاريخ إذا كان من شاغلي أحد المستويات السادس أو الخامس أو الرابع، أو كان أياً من هذين المؤهلين شرطاً لشغل الوظيفة التي يشغلها وتم تعيينه بموجب ذلك.

و التساؤل هنا إذا كان مشرف تربوي في القيادة التربوية على سبيل المثال الصحة المدرسية، أمن وسلامة، اختبارات، أو نقل مدرسي، أو غيرها) أو أي مشرف على المستوى الرابع ، وربما خدمته في التعليم اقل من 10 سنوات وفي عمل في الإشراف لمدة سنتين ثم يسكن على رتبة معلم متقدم، في المقابل معلم مادة الرياضيات و أو مادة الفيزياء أو معلمي التخصصات المتميزين والذين تزيد خدمتهم على 25 سنة ويدرسون 22 حصة فلماذا تم تسكينهم على رتبة معلم ممارس والأمر ذاته ينطبق على بعض المعلمين والمعلمات الذين يفرغون للإرشاد الطلابي أو النشاط الطلابي أو مصادر التعلم و بتكليفات من ادارة التعليم ممن ابتعدوا عن التخصص وبذلك فإن أي معلم او معلمة او أو مشرف مشرفة ابتعدوا عن التخصص بتكليف لمدة طويلة.