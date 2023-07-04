كشفت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بالرياض، عن وظيفة إدارية شاغرة لحملة الدبلوم (لا تشترط الخبرة).

وأوضحت الهيئة أن المسمى الوظيفي هو :

مسؤول الاختبارات (وظيفتان).

وأفادت بأن مهام العمل تتضمن في الإعلان عن أنواع الاختبارات المهنية التي تعقدها الهيئة، ومواعيد فتح التسجيل ونهاية التسجيل، وتواريخ عقد الاختبارات.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى العمل عن كثب مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة والخبراء والمستشارين لضمان الالتزام بالقواعد العامة للاختبارات.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/12/16هـ الموافق 2023/07/04م وينتهي التقديم يوم الجمعة بتاريخ 1445/01/17هـ الموافق 2023/08/04م، من خلال الموقع .