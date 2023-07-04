أكد محلل الطقس عقيل العقيل أن السيارة من الأماكن الآمنة للوقاية من الصواعق الرعدية، وذلك تزامناً مع وفاة عدد من الأشخاص بصاعقة في ⁧جازان‬⁩.

وقال العقيل :” في هذه الفترة تزداد فرص هطول الأمطار بشكلها الغزير من السحب الركامية الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وكذلك منطقة عسير والباحة ومرتفعات منطقة مكة”.

وأضاف ” منطقة جازان في هذه الفترة تتأثر بشكل كبير بالسحب الرعدية الممطرة، لذلك نأمل الابتعاد عن الأودية والسيول، وفي حال حدوث السحب الركامية الرعدية الممطرة خاصة على السواحل وقمم الجبال يجب الابتعاد عن الأماكن المرتفعة وعدم الاحتماء في الأشجار وكذلك الأعمدة، وأفضل مكان للاحتماء من الصواعق الرعدية هي السيارة “.