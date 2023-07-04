انتشر مرض دماغي غامض في كندا من جديد، حيث بلغ عدد الإصابات في مقاطعة “نيو برونزويك” أكثر من 200 شخص،والذي يتضمن أعراضه حدوث تشنجات وفقدان الذاكرة والهلوسة الشديدة، وعدم القدرة على التحدث.

وأكد طبيب الأعصاب في نيو برونزويك أليير ماريرو، الذي تولى علاج معظم الحالات المرضية، إن معظم المرضى كانوا يعانون من أعراض شبيهة بالخرف، وفجأة أصبح البعض غير قادرين على الكلام وعانوا من تقلصات عضلية لا يمكن السيطرة عليها وصعوبة في الحركة وإرهاق.

وأشار الخبراء إلى أن هذا المرض يعود إلى عام 2015، ويصيب الأشخاص من سن 18 إلى 84 عامًا.

ويجري الباحثون سلسلة من الاختبارات لمعرفة ما إذا كان الطعام أو الماء الملوثان بتكاثر الطحالب الخضراء السبب في انتشار المرض الغامض.