أفادت سفارة المملكة في أذربيجان، بأنها تتابع آثار الهزة الأرضية التي لم تُسفر عن وقوع ضحايا أو أضرار، داعية المواطنين إلى التقيُّد بالتعليمات والتواصل عند الطوارئ.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”:” تتابع السفارة آثار الهزة الأرضية التي لم تُسفر عن وقوع ضحايا أو أضرار، ولله الحمد.”

وأهابت السفارة جميع المواطنين الموجودين في أذربيجان التقيُّد بتعليمات السلطات المحلية الأذربيجانية المتعلقة بالكوارث”.

كما دعت مواطنيها في أذربيجان للتواصل معها في حالة الطوارئ على رقم الجوّال: (00994503671100)”.