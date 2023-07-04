أفاد جورجي جيسوس بأنه فضّل تدريب الهلال على المنتخب السعودي بعد أن منحه مسؤول كبير الفرصة لاتخاذ القرار، لافتًا أنه سيبدأ من اليوم في فهم الفريق وما سيحتاجه في الموسم المقبل .

وأكد البرتغالي أن الزعيم حاليًا لديه قدرة لم يملكها من قبل في التوقيع مع أفضل لاعبي العالم.

وعلق جيسوس في تصريحات صحفية على سؤال حول جنسية اللاعبين الجدد الذي سيتعاقد معهم الهلال، قائلاً: لا أستطيع أن أقول لكم ولكن هم من أفضل لاعبي العالم.

وأضاف :” سنخوض أولى مبارياتنا الرسمية أمام الأهلي الليبي بجدية عالية”، مُشيرًا إلى أنه يركز مع الهلال فقط، لأنه أصبح لديه ميزة كبيرة لم يحصل عليها من قبل .

واستطرد :” الجميع يعلم بأن المدربين البرتغاليين هم الأفضل في العالم والآن الجميع يقوم بتقليدنا.”

واختتم جيسوس حديثه:” الدوري السعودي بات جاذباً لأنظار العالم، وأنا لديّ مشروع مع الهلال لم ينتهِ بعد .”