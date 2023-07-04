غادر جورجي جيسوس ، صباح اليوم الثلاثاء، متوجهًا إلى النمسا، حيث سيكون جزءًا من أعمال الهلال التحضيري للموسم الجديد.

وعلق المدرب البرتغالي في تصريحات بمطار Humberto Delgado في لشبونة على إمكانية الترحيب ببرناردو سيلفا على الشعار السعودي.

وقال جيسوس :” بالطبع أود الاعتماد عليه، إنه من أفضل الناس في العالم، وأحب أن أراه في الهلال وأنتم تعرفون أن هناك مشكلة بيننا قديمًا ولكن لا شيء الآن وأريده أن ينضم للزعيم”، لافتًا أن هذه المشاكل كانت اختلاف أفكار فقط بين المدرب واللاعب.

وأضاف :” اسألوا غوارديولا لماذا وضع ظهير ايسر ببرناردو سيلفا .”

يُذكر أن المفاوضات بين الهلال، والبرتغالي برناردو سيلفا، لاعب وسط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تتم بصورة جيدة وإيجابية، وذلك بعدما أبدى برناردو سيلفا مرونة كبيرة نحو قبوله العرض المقدم من الزعيم للعب بين صفوفه خلال الفترة المقبلة.

وكان برناردو سيلفا محط اهتمام العديد من الأندية للانضمام لصفوفها في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وعلى رأسها الزعيم وبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وذلك بعد المستوى الذي يقدمه في فريقه مانشستر سيتي.