أوضح خالد الزعاق خبير الأرصاد الجوية، الدول التي سينعدم فيها ظل الزوال خلال هذه الأيام
وقال الزعاق :”إن ظل الزوال ينعدم خلال هذه الأيام على سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات ومصر وليبيا والجزائر وموريتانيا”
وأضاف ” الظل يعد علامة لبداية مواقيت الصلاة النهارية، ويطول ويقصر يوميا وفصليا وأطول حالاته اليومية عند شروق أو غروب الشمس وأقصر حالاته حال الزوال ( عندما تكون الشمس فوق الرأس)، أما أطول حالات الظل الفصلية في الشتاء وأقصرها بالصيف”.
ما الدول التي سينعدم فيها ظل الزوال خلال هذه الأيام؟
التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق.#نشرة_الرابعة #السعودية@dralzaaq pic.twitter.com/saIhFIiyGr
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) July 3, 2023
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