أوضح خالد الزعاق خبير الأرصاد الجوية، الدول التي سينعدم فيها ظل الزوال خلال هذه الأيام

وقال الزعاق :”إن ظل الزوال ينعدم خلال هذه الأيام على سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات ومصر وليبيا والجزائر وموريتانيا”

وأضاف ” الظل يعد علامة لبداية مواقيت الصلاة النهارية، ويطول ويقصر يوميا وفصليا وأطول حالاته اليومية عند شروق أو غروب الشمس وأقصر حالاته حال الزوال ( عندما تكون الشمس فوق الرأس)، أما أطول حالات الظل الفصلية في الشتاء وأقصرها بالصيف”.