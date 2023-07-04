خرجت المذيعة المصرية أميمة بدري، للكشف عن تطورات حالتها الصحية بعدما تعرضت لفقدان للنطق قبل أيام.

وكانت مراسلة شبكة قنوات “DMC”، أثارت القلق بعد إعلانها أنها فقدت النطق بسبب الحزن.

وطمأنت المذيعة الجمهور عن حالته الصحية قائلة: “شكرًا لكل حد بيسأل وبيطمن عليا بس ده حالي وصوتي طلع حبه الصبح ومكنش في أي صوت ولا حركة في شفايفي ولسه تعبانة فمش عارفة ولا قادرة اتواصل معاكم قولت اطمنكم بحالي هنا أسهل .. دعواتكم والحمد لله على كل شئ”.

وعن سبب نقلها للمستشفى قالت:” بسبب إني زعلت جامد ادعولي دعوة صادقة أنا محتاجة لدعواتكم وشكرا لكل اللي بيكلمني بس حرفيا مش قادرة من الصدمة”.

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