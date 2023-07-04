على خلفية تعديل الأسعار الذي قامت به شركة مطارات الرياض بخصوص مواقف سيارات مطار الملك خالد، كشفت مقارنة سريعة عن فرق الأسعار بين مواقف مطارات الخليج والمطارات العالمية.

وفيما يلي مقارنة لأسعار مواقف السيارات في أبرز المطارات بالخليج وبعض المطارات العالمية:

يذكر أن مطار الملك خالد أوضح أمس الأثنين، أن رسوم مواقف الفترات القصيرة الأقرب لصالات السفر هي 10 ريالات للساعة، وتصل إلى 130 ريالا كحد أقصى في اليوم الواحد، بينما تعرفة مواقف الفترات الطويلة 10 ريالات للساعة و80 ريالا كحد أقصى في اليوم.

وأشار إلى أن تعرفة المواقف الدولية هي 10 ريالات للساعة، و130 ريالا كحد أقصى في اليوم، و40 ريالا لكل يوم بعد مرور 48 ساعة، شاملة ضريبة القيمة المضافة.