أعلنت المؤسسة العامة للري، عن توفر 21 وظيفة شاغرة للجنسين، بمختلف التخصصات، ولا تشترط الخبرة.
وفيما يلي المسميات الوظيفية:
– مسؤول استمرارية الأعمال.
– مسؤول التزام.
– محلل التحصين السيبراني.
– محلل عمليات الأمن السيبراني.
– محلل حوكمة ومخاطر وامتثال.
– منسق مشروع.
– محلل أعمال تقنية المعلومات.
– مشغل تطبيقات.
– محلل أنظمة تحكم.
– محلل سياسات وتعرفة.
– محلل نظم معلومات جغرافية.
– مخطط الاستثمارات والخدمات.
– محلل أداء.
– محلل تخطيط الموارد البشرية.
– مسؤول توظيف.
– مسؤول رواتب.
– مسؤول مشتريات ومناقصات.
– محلل تخطيط المشاريع والتقارير.
– محلل استهلاك مياه.
– مشرف عمليات توزيع.
– مشرف عمليات مصارف.
وأوضحت أن التقديم مُتاح حتى يوم الثلاثاء الموافق تاريخ 1444/12/23هـ، 2023/07/11م.
التقديم هنــــــــــــــــا
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