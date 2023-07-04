أعلنت المؤسسة العامة للري، عن توفر 21 وظيفة شاغرة للجنسين، بمختلف التخصصات، ولا تشترط الخبرة.

وفيما يلي المسميات الوظيفية:

– مسؤول استمرارية الأعمال.

– مسؤول التزام.

– محلل التحصين السيبراني.

– محلل عمليات الأمن السيبراني.

– محلل حوكمة ومخاطر وامتثال.

– منسق مشروع.

– محلل أعمال تقنية المعلومات.

– مشغل تطبيقات.

– محلل أنظمة تحكم.

– محلل سياسات وتعرفة.

– محلل نظم معلومات جغرافية.

– مخطط الاستثمارات والخدمات.

– محلل أداء.

– محلل تخطيط الموارد البشرية.

– مسؤول توظيف.

– مسؤول رواتب.

– مسؤول مشتريات ومناقصات.

– محلل تخطيط المشاريع والتقارير.

– محلل استهلاك مياه.

– مشرف عمليات توزيع.

– مشرف عمليات مصارف.

وأوضحت أن التقديم مُتاح حتى يوم الثلاثاء الموافق تاريخ 1444/12/23هـ، 2023/07/11م.

التقديم هنــــــــــــــــا