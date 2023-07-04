كشفت جامعة جدة ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، اليوم الثلاثاء، عن مواعيد القبول الإلكتروني لبرامج البكالوريوس والدبلوم الانتظام للعام 1445هـ.

وأوضحت الجامعة أن ذلك اعتبارًا من يوم الأحد 21 ذي الحجة 1444هـ إلى يوم الإثنين 29 ذي الحجة 1444هـ من خلال بوابة القبول (adm.uj.edu.sa).

ومن جانبه أوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عيسى السلمي، أن الجامعة لديها عدد من التخصصات لمرحلة البكالوريوس أهمها: الذكاء الاصطناعي – الأمن السيبراني – علوم البيانات – الكيمياء الصناعية – اللغة الصينية – تصميم الأزياء – التصميم الجرافيك – الإعلام الرقمي – القانون – وغيرها من التخصصات.

وتواكب برامج الدبلوم للكلية التطبيقية سوق العمل مثل: إدارة الفندقة والضيافة – إدارة المستودعات – الارشاد السياحي – الإدارة الرياضية والترويجية – تكنولوجيا حماية البيئة وغيرها.