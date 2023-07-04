قال الدكتور عماد منشي مستشار تطوير الفعاليات والوجهات السياحية، أن أسباب ارتفاع أسعار التذاكر هي مشكلة موجودة من فترة طويلة وتحدي يعتبر لصناعة السياحة والمملكة.

وأوضح منشي أن المواسم خاضعة لموضوع العرض والطلب، وقد اجتمع خلال هذه الفترة موسم إجازة الطلاب وعيد الأضحى مع موسم الحج، لذلك ارتفعت أسعار التذاكر بشكل كبير.

وأضاف منشي أن الأمر الآخر الذي دفع إلى ارتفاع أسعار التذاكر هو التأثر بأزمة كورونا، مشيراً بأم الكثير من الشركات مازالت تحاول تعويض الخسارة بعد التوقف لمدة عامين، كما أن عدد الشركات المقدمة للخدمة داخل المملكة قليلة وفقاً لما ذكرته قناة الإخبارية.

وأردف منشي بأن قريباً سوف يتم الإعلان عن اسم شركة طيران جديدة، كما أن المملكة تسعى خلال تلك الفترة على تقليل قيمة التذاكر لزيادة استيعاب المملكة للطيران.

وأشار منشي بأن شركة المطارات القابضة أعلنت مؤخرا بأن مطار عبد العزيز الدولي سوف يغادر منه مليون حاج، ومطار محمد عبد العزيز سوف يغادر منه 600 ألف حاج، وأن النفط من العوامل المؤثرة على ارتفاع أسعار التذاكر.