ظهر لاعب نادي بايرن ميونخ في الدوري الألماني و‌منتخب السنغال، ساديو ماني، في سفارة المملكة بالسنغال.

وحرص اللاعب على توثيق وجوده داخل السفارة بصورة التقطها بصحبة أحد الأشخاص.

يذكر أن تقارير صحفية أكدت أن ساديو ماني مطلوب من عدة أندية في المملكة.