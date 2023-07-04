شككت الإعلامية المصرية مي حلمي في صحة ما تردد بشأن سبب فشل انتقال حكيم زياش، لاعب نادي تشيلسي إلى نادي النصر.

وكانت مصادر قد أكدت أن زياش خضع لفحص طبي من جانب النصر، وكشف عن مشاكل في الركبة؛ ما أثار بعض المخاوف بشأن انتقاله.

وأكدت مي حلمي أن الرواية التي طرحت بأن نادي النصر لم يكمل إجراءات انتقال زياش لصفوفه بسبب مشاكل صحية لدى اللاعب أمر عير صحيح.

وأضافت أن المفاوضات فشلت بالفعل قبل شهر، وليس بسبب معاناة اللاعب من مشاكل في الركبة، مطالبة نادي النصر بالظهور إعلاميا وكشف نتائج الفحص الطبي الخاص بالاعب.

يذكر أن حكيم زياش، لاعب نادي تشيلسي، سخر من الأنباء المتداولة بوجود مشاكل طبية حالت دون انتقاله لنادي النصر.
ونشر اللاعب على حسابه بموقع إنستغرام صورة لركبته، وعلق عليها وكتب :”مشاكل في الركبة صحيح ؟.

 

 

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