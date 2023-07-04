شككت الإعلامية المصرية مي حلمي في صحة ما تردد بشأن سبب فشل انتقال حكيم زياش، لاعب نادي تشيلسي إلى نادي النصر.

وكانت مصادر قد أكدت أن زياش خضع لفحص طبي من جانب النصر، وكشف عن مشاكل في الركبة؛ ما أثار بعض المخاوف بشأن انتقاله.

وأكدت مي حلمي أن الرواية التي طرحت بأن نادي النصر لم يكمل إجراءات انتقال زياش لصفوفه بسبب مشاكل صحية لدى اللاعب أمر عير صحيح.

وأضافت أن المفاوضات فشلت بالفعل قبل شهر، وليس بسبب معاناة اللاعب من مشاكل في الركبة، مطالبة نادي النصر بالظهور إعلاميا وكشف نتائج الفحص الطبي الخاص بالاعب.

يذكر أن حكيم زياش، لاعب نادي تشيلسي، سخر من الأنباء المتداولة بوجود مشاكل طبية حالت دون انتقاله لنادي النصر.

ونشر اللاعب على حسابه بموقع إنستغرام صورة لركبته، وعلق عليها وكتب :”مشاكل في الركبة صحيح ؟.

زياش مش مصاب ولم يكن مصاب احترمو عقليه الجماهير #حكيم_زياش pic.twitter.com/wlAAnbVKIt — Mai Helmy ⚽️ مي حلمي (@MaiHelmy) July 4, 2023

اما بالنسبه ل حكيم زياش والاصابه بعد ستوري زياش اتمني من اداره النادي احترام عقليه الجماهير وان اللاعب مش مصاب ولو مصاب السؤال هنا لماذا لم تقم ادارع النادي بنشر الفحوصات ؟!!' كدليل انه مصاب ولكن اللاعب لم يكن مصابًا pic.twitter.com/Bt7pWaZBBO — Mai Helmy ⚽️ مي حلمي (@MaiHelmy) July 4, 2023

أقرأ أيضا