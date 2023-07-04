فاجئ والد عروس مقيم بمحافظة ريمة، شمال غرب اليمن أبناء محافظته، بمهر قياسي لابنته يعادل 375 دولارًا، محاولا كسر عائق غلاء المهور الذي يواجه الشباب المقبل على الزواج.

وقال والد العروس بأنه بادر بإطلاق مبادرة التخفيف من المغالاة في المهور، وزوج ابنته بمهر قيمته 200 ألف ريال يمني في مناطق سيطرة الحوثيين، متمنياً أن يحتذي الجميع بهذه المبادرة.

وأضاف والد العروس بأن الشباب اليمنيين في ظل هذه الظروف يحتاجون إلى تخفيف عبء المهور، مع ضرورة تذليل الصعاب أمامهم، مشيراً بأنه ليس بالضرورة أن يتم تحديد المهر برقم معين، ولكن المهم ألا يتجاوز المليون ريال يمني.

وأشار والد العروس بأن أجور المهور المرتفعة والمبالغة في الاحتفالات سبب كبير للمشاكل النفسية التي يعاني منها معظم الشباب، في منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”.

وبمجرد انتشار مبادرة والد العروس على مواقع التواصل الاجتماعي لاقت ردود أفعال إيجابية وتفاعل كبير في ظل الحرص على تخفيف المهور للزواج.