دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة استمرار جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها.

كما أدانت قيام قوات الاحتلال بتهجير العائلات من منازلها وسط حالة من الترهيب،وتدمير البنية التحتية،والقتل،ومنع الطواقم الطبية من القيام بعملها،واستهداف الصحفيين؛لمنعهم من نقل حقيقة ما يجري ،محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه الجرائم والاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني.

ودعت المنظمةُ المحكمةَ الجنائيةَ الدوليةَ إلى الوفاء بمسؤولياتها فيما يخص العمل على إنجاز التحقيق الجنائي في جرائم الحرب التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وحثَّت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة على تطبيق إجراءات عملية وفعالة لحماية المدنيين الفلسطينيين،ودعوة الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة إلى تحمُّل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة،بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.