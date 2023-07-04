قال الدكتور محمد العيسي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، أن جريمة حرق المصحف في السويد التي هزت الضمير الإنساني هي لنسخة من المصحف وليست للقرآن.

وأوضح العيسي أن تلك الجريمة هزت الوجدان الإسلامي بخاصة، كما هزت أيضا الضمير الإنساني الواعي والمتحضر بشكل عام، مشيراً بأنه قد حصل تنديد في عدد من الدول والمؤسسات الغير إسلامية.

وأضاف العيسي بأن هذه الجريمة تعتبر حرق لنسخة من المصحف الشريف وليست حرقا للقرآن الكريم، فالقرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى وحفظه من كل دنس، وفقاً لما ذكره للعربية.

وأشار الأمين العام بأنه لابد من التنديد والشجب لجريمة حرق المصحف، ولكن بالحكمة لتحقيق الأهداف المرجوة من ذلك، منوهاً بأن الصراخ المجرد له قصير، ولابد من التنديد ولكن بالحكمة التي تصل للهدف بحيث ينتصر في النهاية.

#نشرة_الرابعة | الأمين العام لـ #رابطة_العالم_الإسلامي محمد العيسى: جريمة حرق المصحف في #السويد التي هزت الضمير الإنساني هي لنسخة من المصحف وليست للقرآن #العربية pic.twitter.com/DWVOwOJ0g5 — العربية (@AlArabiya) July 4, 2023