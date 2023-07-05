يقترب نادي الهلال من الاتفاق مع المحور الدولي الصربي سيرجي سافيتش، لاعب فريق لاتسيو الإيطالي الأول لكرة القدم، بديلًا للكولومبي جوستافو كويلار الذي غادر قائمة الأزرق متجهًا للشباب.

وأوضحت مصادر أن الهلال يسعى لضم مهاجم يعوض النيجيري أودوين إيجالو الذي غادر الفريق، وتتلخص الخيارات في البلجيكي روميلو لوكاكو، والصربي ألكسندر ميتروفيتش لاعب فولهام، والأرجنتيني ماورو إيكاردي، ويضع بيدرو جيرمي لاعب فلامنجو خيارًا أخيرًا في حال فشل الوصول لاتفاق مع الثلاثة السابقين، بحسب الرياضية

وأضافت المصادر أن الهلال سيكون قد سجل أربعة لاعبين جدد يستهدفهم في مراكز المستبدلين المغادرين، فيما سيكون اللاعب الخامس المقبل بديلًا للمالي الفرنسي موسى ماريجا، ويعتمد ذلك على موافقة البرتغالي الكبير برناردو سيلفا لاعب المان سيتي.