حضر عبد الفتاح عسيري، لاعب الوسط، إلى مقرّ نادي الطائي، أمس، وشارك في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم.

وخاض اللاعب، الذي فك ارتباطه بالنصر مارس الماضي، الحصة التدريبية الأولى للفريق الحائلي استعدادًا للموسم الجديد، بحسب الرياضية.

وشهدت الحصّة أيضًا مشاركة راكان الشملان وعبد الرحمن الحارثي، لاعبي الوسط، المنضمين حديثًا إلى الفريق.

وكان عسيري، البالغ 29 عامًا، انضم إلى فريق ماريهامن الفنلندي بعد رحيله عن النصر، ومثّله في 8 مباريات آخرها 3 يونيو الماضي.

يذكر أن إدارة الطائي ندمت قبل التدريبات احتفالية بمناسبة وصول الكرواتي كريشمير ريزيتش، مدرب الفريق، ولتهنئة اللاعبين أيضًا بعيد الأضحى.