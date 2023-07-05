أوضحت الفنانة مي كساب بدايتها في مجال التمثيل وسبب ابتعادها عن الغناء، وكواليس تعاونها مع الفنان عادل إمام ويسرا في فيلم بوبوس.

وقالت مي كساب: دخلت مجال التمثيل عشان أرضي والدي.. وهو كان شايفني خليفة شادية”، مضيفة “الظروف مخدمتنيش في الغناء.. واللي عارفين يكملوا من جيلي لازم الجمهور يتأكد أن دي اجتهادات فردية منهم، وكل شركات الموسيقى مبقوش يشتغلوا، حتى المنتج نصر محروس مبقاش يشتغل زي الأول”.

وتابعت: قررت وقت ثورة 25 يناير أني مش هشتغل تاني لايف، وجابوني في مسلسل تامر وشوقية من أغنية شيل ده من ده، ومكنتش عايزة أكون ممثلة.. وأحمد الفيشاوي ومكي هما اللي اختاروني في تامر وشوقية.

وتحدثت عن تعاونها مع عادل إمام ويسرا في فيلم بوبوس، قائلة: عادل إمام كان حاببني وكنت 24 ساعة معاه وهو أبو الكوميديا، واتعلمت منه أقول الإفيه أمتى وإزاي.. ويسرا ست عظيمة قدرت تواكب كل جيل، اتعلمت منها إنسانيًا وبتجبر بخاطر كل الناس اللي حواليها، وهي مثال للنجم الحقيقي.