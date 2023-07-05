ودع البيروفي أندريه كاريلو نجم فريق الهلال ، زميله الكولومبي جوستافو كويلار بعد رحيله رسميا.

وكشف نادي الشباب، أمس الثلاثاء، عن ضم الكولومبي جوستافو كويلار، لمدة 3 سنوات، دون الكشف عن التفاصيل المالية للعقد.

وقال كاريلو عبر حسابه الشخصي في إنستجرام: “سنفتقدك يا فايكنج، كنت محترفا ممتازا ولاعبا رائعا، وقبل كل شيء شخص لطيف”.

وأضاف: “أتمنى أن تبذل قصارى جهدك في التحدي الجديد. صديقي إلى الأبد”.

يذكر أن كويلار عقد انضمامه للشباب في مقر معسكر الليوث بالنمسا، بحضور المدير التنفيذي لكرة القدم في النادي طلال آل الشيخ، وشارك في الحصة التدريبية التي أجراها الشباب مساء اليوم.