كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، المعزول بحكم قضائي، عن تجهيز شكوى لتقديمها للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

وأوضح منصور: “سنتقدم بشكوى للاتحاد الأفريقي للمطالبة بالمشاركة في دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل، في حال احتل الفريق المركز الثالث بالدوري المصري”، مبينا أن الأهلي شارك في النسخة الماضية من دوري الأبطال رغم أنه احتل المركز الثالث بالدوري، وبالتالي الزمالك يطالب بحقوقه”

وأضاف: “عندما رحلت اللجنة الفنية بالزمالك، نجح الفريق في الفوز على المقاولون العرب بسداسية. أنا سعيد بمستوى اللاعبين والجهاز الفني”.