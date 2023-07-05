أقدم مقيم هندي على تقديم عينية 10 آلاف ريال لصديقه في مناسبة زواجه .
وألقى المقيم الهندي ويدعي غيور آل غيور ، التحية ورحب بالحضور وأثني على صديقه العريس، ثم أعلن عن دفع العينية ويسحبها من جيب قميصه ليعرضها أمام الحضور.
وقام غيور بتقبيل العريس خالد آل مسرع وبعض الحضور من ذوي للعريس ، في مشهد يسوده الالفة والمحبة.
خنفقش عليهم
بدت المرجلة والشجاعة من عندنا وفي ديارنا تنتهي، كما أن المرجلة أساس ربعنا، وزين انك تعرف أن المرجلة على أبناء الأصل ما هي ثقيلة ولا صعبة.
بدت المرجلة والشجاعة من عندنا وفي ديارنا تنتهي، كما أن المرجلة أساس ربعنا، وزين انك تعرف أن المرجلة على أبناء الأصل ما هي ثقيلة ولا صعبة.
كل ولد تربى على الكرم والجود والعز والأصل يمشي عليه طول عمره وزمانه ما يوقف، هو درب أجداده وآبائه وأصله المعهود.