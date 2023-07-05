أقدم مقيم هندي على تقديم عينية 10 آلاف ريال لصديقه في مناسبة زواجه .

وألقى المقيم الهندي ويدعي غيور آل غيور ، التحية ورحب بالحضور وأثني على صديقه العريس، ثم أعلن عن دفع العينية ويسحبها من جيب قميصه ليعرضها أمام الحضور.

وقام غيور بتقبيل العريس خالد آل مسرع وبعض الحضور من ذوي للعريس ، في مشهد يسوده الالفة والمحبة.