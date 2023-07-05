أوضح رئيس مجلس إدارة مجموعات mbc سبب أن السعوديين غير ممكنين في المجموعة .

وقال الشيخ ‎وليد ال إبراهيم أن ” السعوديين غير ممكنين في مجموعة MBC لأنها عالمية ، وعند الانتقال الكامل للسعودية حتما سيزداد عدد السعوديين وخاصة الشباب”.

وأوضح “أم بي سي شركة تشتغل داخل السعودية للسعودية، وهي اليوم شركة عالمية ومتواجدة في الدول العربية كافة وموجودة باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية

وتابع “وجودك في المكان سيأثر على الطريقة التي توظف فيها ، فمثلا إذا كانت الشركة موجودة في مصر فسيكون نسبة المصريين عالية عندها ،بالاضافة إلا أنه يتم اختيار التكلفة البسيطة

واختتم حديثه قائلا ” لايوجد شك أن عدد السعوديين ستكون أعلى كثيرا في المجموعة وخصوصا في المشاريع الجديدة ”