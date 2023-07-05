عثرت السلطات الأمريكية على مسحوق أبيض تبيّن أنه مادة الكوكايين داخل البيت الأبيض، ما دفع وكالة الخدمة السرية إلى إغلاق جزء من المجمع الرئاسي مؤقتاً.

وتم العثور على المادة في الجناح الغربي من المبنى الرئاسي، ويضم العديد من المكاتب والقاعات وغرف الاجتماعات، وعلى رأسها المقر التنفيذي للرئيس جو بايدن والمكتب البيضاوي، بحسب صحيفة “washingtonpost” الأمريكية

وباشرت السلطات تحقيقاً في الواقعة؛ للوقوف على سبب وطريقة دخول مثل هذه المواد المخدرة في معقل الإدارة الأمريكية بواشنطن.

ولم يكن بايدن في البيت الأبيض عند العثور على المادة. ويعمل المئات في الجناح الغربي أو يمرون به بشكل منتظم.