قطع لاعب الهلال السابق محمد الشلهوب إجازته للالتحاق بمعسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي االهلال والعمل مع الجهاز الفني بقيادة المدير الفني جيسوس .

وكان البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني الجديد، اليوم، وصل أمس الثلاثاء، إلى المعسكر الإعدادي للفريق في النمسا، استعدادا للموسم الجديد من دوري روشن 2023-2024.

وبدأ الهلال ، تدريباته في معسكره الخارجي في النمسا، تحت إشراف البرتغالي رودولفو كوريا، حيث اشتملت على تدريبات لياقية وتطبيقات تكنيكية، قبل أن يجري المدرب مناورة على كامل مساحة الملعب شارك فيها جميع اللاعبين.

ويستعد الهلال لخوض أولى مبارياته الودية، يوم الجمعة المقبل، أمام فيلدين النمساوي.

وينافس الهلال في الموسم المقبل على 6 بطولات، وهي كأس الملك سلمان للأندية العربية، دوري روشن، السوبر السعودي، كأس الملك، دوري الرديف، ودوري أبطال آسيا.