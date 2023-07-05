وجهت فتاة لبنانية رسالة خاصة للمصريين تنتقد بها أكلهم، انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي .

‏وظهرت الفتاة في مقطع فيديو وهي تنتقد المصريين لسبب انتقادهم للأكل اللبناني وتقول:” ينتقدون أكلنا للحمة النيّة، وهم يأكلون الفسيخ.”

وأضافت:” عند المصريين أكله اسمها فسيخ وهي إنهم يحطون السمك حتى يعفن ومن ثم يأكلونه، وريحته تصل لثاني كوكب .”

وتابعت الفتاة:” نحن نحب الشعب المصري لأنه كثير مهضوم ولكن لا تحكوا عن أكلاتنا “، لافتة أن المطبخ اللبناني يعتبر أطيب مطبخ بالعالم .

يُذكر أن اللبنانيين يشتهرون بأكلة الكبة النية وهي أكلة معروفة في بلاد الشام أصلها من قرية كفرمو في الشمال الغربي من سوريا ومنها انتشرت، والكبة النيئة هي بلحم الضأن ولكن تعمل أيضا بلحم العجل أو الماعز وتدق على جرن من حجر لتصبح اللحمة مثل المرهم ومن ثم تضاف للبرغل ويضاف لها البهار المشكل والملح وتمرس على اليد ومن ثم تعمل بشكل الخيار الصغير وتلبس بدهن اللية والفليفلة الحارمية المشهورة وتؤكل مغموسة بالزيت .