كشفت جامعة طيبة بالمدينة المنورة اليوم, عن بدء الترشيح الإلكتروني للقبول في برامج وكليات الجامعة وفروعها وبرنامج المنح الداخلية لمرحلة البكالوريوس والكلية التطبيقية, للعام الجامعي 1445 هـ.

وأفادت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة باستمرار القبول حتى الـ 29 من شهر ذي الحجة الجاري في الفرع الرئيسي للجامعة, وفروعها في محافظات ينبع, والعلا, والحناكية, ومهد الذهب, وخيبر, وبدر.

وأوضحت أنه تم استحداث برامج أكاديمية جديدة في المقر الرئيسي للجامعة للعام الجامعي المقبل, تخصصي “فيزياء وتقنيات الطاقة” و “جيولوجيا التعدين” بكلية العلوم, وتخصص “علاج أمراض السمع والتخاطب” بكلية التأهيل الطبي, وتخصصي “إدارة أنظمة الشبكات” و “إدارة الفعاليات” في الكلية التطبيقية.

كما أنها دعت إلى زيارة بوابة القبول للاطلاع على دليل القبول, ومطابقة شروط وخطوات التسجيل في مختلف البرامج والتخصصات, إضافة إلى برامج الانتظام لغير السعوديين.