ظهرت فخامة كروز السعودية، في شكلها المميز والرائع الذي خطف أنظار العالم، حيث تضم عددًا من المطاعم الخاصة، وتتراوح خدمات أقسامها ما بين الفخمة إلى الأعلى فخامة، وتختلف أسعار الغرف والأجنحة حسب موقعها على ظهر السفينة.

وتتميز كروز بالغرف الداخلية بنافذة مطلة على البحر الأحمر وأخرى بشرفة، بينما الأجنحة الخاصة تتمتع بمميزات إضافية منها توفر المساعد الشخصي، والمصاعد الخاصة المدعومة بالبطاقات الممغنطة، وخدمات مفتوحة وجبات ومشروبات على مدار 24 ساعة، ويحظى نزلاء الأجنحة باستقبال خاص وسريع عند تسجيل دخولهم للسفينة.

كما يوجد بالسفينة “مسرح كبير” يقدم عروضًا مختلفة، بالإضافة إلى سوق صغير به منتجات تذكارية، بالإضافة إلى منطقة ألعاب فيديو، ومسبحين الأول مكشوف على ظهر السفينة وآخر مغلق، وصالة رياضية مجهزة بأحدث الأجهزة وغيرها من المرافق الأخرىن.

وتعتبر كروز السعودية من أفخم السفن السياحية في العالم، حيث أنها تصنع أفضل الذكريات الجميلة عليها.

وتقدم السفينة الرحلات السياحية البحرية في تجربة مذهلة تتناغم فيها ثقافة المملكة مع أشهر وأفضل التجارب العالمية، سواء في تقديم العروض الترفيهية والموسيقية أو أشهى الأطباق والأطعمة، ليشعر من خلالها السائح من داخل وخارج المملكة بالانسجام التام مع ما اعتاد عليه، مع إضفاء لمسات خاصة تتعلق بثقافة وطننا الأصيلة وهي تعانق سماء المتعة مع التألق والإبداع.