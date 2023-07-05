كشفت علامة “فيات Fiat” الإيطالية المتخصصة في صناعة السيارات عن طراز فيات 600‪ الجيل الجديد موديل 2024 الكهربائي والمستوحاه من الفكرة Jeep؛ بشكل رسمي.

ستباع اولاً كسيارة كهربائية بالكامل، من ثم في 2024 سيعلن عن نوع جديد منها هجين محرك احتراق و مولد كهربائي لاحقاً.

و تتشارك السيارة الجديدة نفس منصة “جيب أفينجر” وغيرها من الموديلات التي تنتمي لمجموعة ستيلانتس بنفس الحجم SUV-B، ومن المتوقع أن تأتي منظومتها بمحرك كهربي واحد قوته 154 حصان و 260 نيوتن متر من عزم الدوران، ويستمد هذا المحرك طاقته من بطارية سعتها 54 كيلووات/ساعة

وهناك احتمالية طرح نسخة بنزينية في أسواق مختارة منها إيطاليا، تعتمد على محرك ثلاثي الاسطوانات سعته 1.2 لترًا متصل بشاحن تيربو لتصل قوته إلى 100 حصان، ويأتي بناقل حركة يدوي.

وفي الداخل تتميز لوحة العدادات بتصميم بسيط يتم تسليط الضوء عليه من خلال مجموعة عدادات رقمية مستديرة الشكل وشاشة معلومات ترفيهية بارزة قائمة بذاتها.

وعلى الرغم من وجود شعارات 600 على الهيكل الخارجي، فإن السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الصغيرة من شركة فيات تحمل اسم 600e رسميًا.