كشفت شركة تكافل الراجحي (Alrajhi Takafu)، عن توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات، بمقر الشركة وفروعها مع ملاحظة أن أفضلية التقديم للسعوديين.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المطلوبة كالتالي:

1- أخصائي المطالبات الصحية.
‏(Specialist – Claims Health)
2- مدير العمليات.
‏(Manager – Operations)
3- أخصائي أول الجودة والرقابة.
‏(Senior Specialist – FWA Quality & Control)

4- أخصائي أول استمرارية الأعمال.
‏(Senior Specialist – Business Continuity)
5- تنفيذي أول لإعادة التأمين.
‏(Senior Reinsurance Executive)
6- أخصائي إصدار الوثائق.
‏(Specialist – Policy Issuance)

وأفادت بأن التقديم متاح الآن عبر موقع الشركة الرسمي من خلال الموقع .