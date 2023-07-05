كشفت شركة تكافل الراجحي (Alrajhi Takafu)، عن توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات، بمقر الشركة وفروعها مع ملاحظة أن أفضلية التقديم للسعوديين.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المطلوبة كالتالي:
1- أخصائي المطالبات الصحية.
(Specialist – Claims Health)
2- مدير العمليات.
(Manager – Operations)
3- أخصائي أول الجودة والرقابة.
(Senior Specialist – FWA Quality & Control)
4- أخصائي أول استمرارية الأعمال.
(Senior Specialist – Business Continuity)
5- تنفيذي أول لإعادة التأمين.
(Senior Reinsurance Executive)
6- أخصائي إصدار الوثائق.
(Specialist – Policy Issuance)
وأفادت بأن التقديم متاح الآن عبر موقع الشركة الرسمي من خلال الموقع .
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