كشفت شركة تكافل الراجحي (Alrajhi Takafu)، عن توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات، بمقر الشركة وفروعها مع ملاحظة أن أفضلية التقديم للسعوديين.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المطلوبة كالتالي:

1- أخصائي المطالبات الصحية.

‏(Specialist – Claims Health)

2- مدير العمليات.

‏(Manager – Operations)

3- أخصائي أول الجودة والرقابة.

‏(Senior Specialist – FWA Quality & Control)

4- أخصائي أول استمرارية الأعمال.

‏(Senior Specialist – Business Continuity)

5- تنفيذي أول لإعادة التأمين.

‏(Senior Reinsurance Executive)

6- أخصائي إصدار الوثائق.

‏(Specialist – Policy Issuance)

وأفادت بأن التقديم متاح الآن عبر موقع الشركة الرسمي من خلال الموقع .