في مشهد كوميدي بدت السعادة على وجه إحدى السيدات وسط مظاهرات فرنسا بعد قيامها بسرقة متجر زارا وكأنها في وادٍ والجميع في وادٍ آخر

جاء ذلك تزامنا مع الاحتجاجات وأعمال الشغب والسلب والنهب التي تضرب البلاد منذ نحو 5 أيام علي خلفية مقتل الشاب صاحب الأصول الجزائري نائل المرزوقي.

وشهدت فرنسا على مدى 5 أيام متتالية أعمال عنف إثر مقتل فتى 17 عاما من أصول جزائرية على يد الشرطة.

وتعرضت متاجر شهيرة وكبيرة في فرنسا، من بينها واحد لشركة آبل العملاقة، للنهب من جانب لصوص، خلال أعمال شغب في عموم فرنسا.