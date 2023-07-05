أوضح جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني أن الأخير ما زال يدفع رواتب ليونيل ميسي، وسيظل يفعل ذلك حتى عام 2025، على الرغم من مغادرة ميسي النادي الكتالوني صيف 2021.

ويُشار إلى أن ميسي قد ترك برشلونة في أغسطس 2021 وانتقل كلاعب حر إلى باريس سان جيرمان، والشهر الماضي قرر الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وقال رئيس نادي برشلونة في تصريحات صحفية:” نحن مدينون لميسي بأموال، لقد تم تأجيل جزء من رواتبه من قبل مجلس الإدارة السابق، وسنستمر بدفع المال لليونيل حتى 2025.”

ويُذكر أن ميسي صاحب أعلى مرتب بين لاعبي برشلونة قبل رحيله، لكن خلال جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، اتفقت إدارة خوسيه ماريا بارتوميو على تأجيل مجموعة من رواتب اللاعبين قال خلالها مجلس الإدارة إن ذلك سيوفر 172 مليون يورو من خزينة النادي، حيث وافق ميسي على تأجيل مبلغ 50 مليون يورو من رواتبه في عقده الذي وقعه مع إدارة النادي عام 2017.