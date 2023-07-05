أوضح مستشار في تنمية الموارد البشرية، رضوان الجلواح، أن بعض الشركات تبتعد عن توظيف النساء المتزوجات بسبب تكلفة التأمين المرتفعة.

وقال الجلواح خلال لقائه على برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية:” أن التأمين الطبي للسيدات المتزوجات يعتبر غاليًا للغاية وهذه تكلفة”.

ونصح الجلواح الفتيات بضرورة إخبار الشركات بوضعهن الحقيقي، سواء متزوجات أو لديهن أطفال.

وأشار إلى أن بعض الأسئلة في المقابلات الشخصية تعتبر “لقافة” وليست ضمن إطار الوظيفة.

فيديو | المهتم في تنمية الموارد البشرية رضوان الجلواح: بعض الشركات تبتعد عن توظيف النساء المتزوجات بسبب تكلفة التأمين المرتفعة#الراصد pic.twitter.com/YEDSlH59yh — الراصد (@alraasd) July 5, 2023