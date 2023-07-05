كشف رئيس مجلس إدارة مجموعة “إم بي سي”، وليد آل إبراهيم عن أول لقاء جمعه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام ٢٠١٤،مؤكداً أنه التقى ولي العهد مرتين لتطوير العمل الإعلامي بالمملكة.

وقال آل إبراهيم :” أول لقاء جمعني بولي العهد عام ٢٠١٤ كان يشغل وقتها الأمير رئيس ديوان ولي العهد وكان متضايق من بعض الأمور وسألهم لماذا لم تأتوا المملكة؟ فشرحت له آنذاك المعوقات”.

وأضاف ” في عام 2018 اتضحت الصورة أكثر حينما جلست مع ولي العهد لبحث التطلعات والتوجهات التي ستنطلق في المملكة والتي كانت صدمة بالنسبة لي “.

وتابع” ولي العهد تحدث حينها بأن المملكة بلد شباب ونسبة الشاب من الجنسين عالية جدا ولهم طلبات وتحدث عن الإعلام والترفيه والمسرح وكل القطاعات”.

واستطرد” تحدثنا كذلك عن كيفية التصدير والكتابة للشعب في المملكة، قائلا وإن هذا كان حلم بعيد وبدأ يتحقق” مؤكداً أن ولي العهد استمع لهم وأخبرهم بأنهم قريبين من الحكومة وبينهم تواصل وطلب منهم تطوير الموضوع بشكل أكبر وحثهم على استغلال المواهب الشابة في المملكة.