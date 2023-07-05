يضع الدوري السعودي عينه على جذب مزيد من المستثمرين العالميين لتعزيز قوة دوري المحترفين أكبر بطولة لكرة القدم في البلاد.

ويأتي ذلك ضمن خطة المملكة الاستراتيجية الكبرى التي بدأت باستقطاب كوكبة من نجوم الرياضة العالميين في أوروبا.

وأفادت مصادر صحفية بأن الدوري السعودي يدرس خيارات صفقات البث الجديدة، والشراكات المطروحة مع شركات الملكية الخاصة؛ بهدف تعزيز جاذبية البطولة.

وأكدت المصادر ذاتها أن هناك تعاون مع وكالة “آي إم جي” (IMG) الرياضة لتوقيع اتفاقيات قصيرة الأجل مع محطات البث في 30 سوق تقريبًا، بما في ذلك البرتغال والصين وإيطاليا.

ولفتت أن ذلك يأتي لتوسيع نطاق متابعة البطولة دوليًا، وأن عائدات هذه الصفقات تقل عن 10 ملايين دولار سنويًا .

والجدير بالذكر أن الهدف من وراء تلك الصفقات أيضًا هو مساعدة صندوق الاستثمارات العامة وأرامكو النفطية لهذه الفرق على بناء العلامات التجارية لها، وتعزيز إيراداتها، ومن ثم بيع حصص فيها للمستثمرين، بما في ذلك شركات الملكية الخاصة العالمية للاستفادة من خبراتها في الإشراف على الفرق الرياضية.