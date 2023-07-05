روت الفنانة المصرية رنا الهواري طليقة المنتج المصري محمد مختار، تفاصيل تعرضها للتهديدات والإهانة من قبل مواطنتها الفنانة رانيا يوسف الزوجة السابقة لطليقها.

وأشارت رنا الهواري إلى إن الفنانة رانيا يوسف أرسلت لها رسائل تهديدات وإهانة بسبب مشاكل بينها وبين طليقها محمد مختار، كما أنها تقصّدت إهانتها وطفلها عمر على وسائل الإعلام.

وقالت الهواري خلال لقاء تلفزيوني : “رانيا منافقة وتقصدت أن تقول في إحدى اللقاءات “إن عمر اتظلم من والدته وأبوه”، مشيرة إلى أنها كانت تزورها قبل يوم واحد فقط ولم تتحدث معها بهذا الموضوع.

ونفت الهواري الشائعات التي تم تداولها مؤخراً والتي تفيد بحملها من المختار قبل زواجهما، مؤكدة أنها تتعرض لحرب ولحملات تشويه سمعة ممنهجة.

وأضافت : “ماعرفش مين.. ولا ليه.. ولا أتوقع حد.. ولو كانت رانيا المسؤولة هرد عليها بأنو كل شيء عملته حتلاقيه ان شاء الله”.