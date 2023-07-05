فجّرت الإعلامية المصرية مي حلمي مفاجأة بشأن عرض الهلال الضخم الذي كان مقدم لضم ليونيل ميسي إلى صفوفه قبل حسم الأخير قراره باختيار وجهته المقبلة .

وأفادت حلمي بأن النصر قدّم عرض لميسي للمزايدة على عرض الهلال؛ وذلك من أجل تخريب الصفقة، لافتة أن الهلال قدم العرض لمرة واحدة ولم يتكلم مع ميسي مرة أخرى؛ مما دفع ميسي لحسم وجهته المقبلة والرحيل.

وقالت خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي:” ميسي عندما عاد لبرشلونة قلل من قيمة راتبه ومهتموش برجوعه، فقرر ميسي حسم وجهته لأن الهلال عرض الصفقة مرة واحدة فقط ولم يعرضها مرة أخرى .”

يُذكر أن والد ميسي ووكيل أعماله الذي عرض عليه الهلال العرض لمرة واحدة فقد كان قد عاد وتواصل مع المفاوض السعودي بشأن العرض الذي قدّمه الزعيم، وذلك بعد مماطلة الأمريكان في إبرام العقود التي تضمن حقوق ابنه قبل توقيعه لنادي ميامي .