استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس الثلاثاء رؤساء المحاكم والمواطنين , ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.

ورحب سموه بالجميع في بداية الاستقبال، منوهاً بالنجاح الكبير الذي تحقق في موسم حج هذا العام والذي تحقق بفضل لله تعالى ثم بالتوجيهات الكريمة والمتابعة والإشراف من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله –

وأشاد بالجهود التي تقوم بها المملكة في خدمة ضيوف الرحمن وما قدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وتناول سموه في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات, سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة .

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه، وحضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.