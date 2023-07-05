أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء المرحلة الثالثة لتوثيق العقود، وإلزام المنشآت بتوثيق 80% من عقود الموظفين عبر منصة “قوى”, وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وأوضحت الوزارة نسب الالتزام المطلوبة بتوثيق العقود بناءً على إجمالي عدد موظفي المنشأة في كل ربع من عام 2023، مؤكدة على ضرورة التزام المنشآت بنسب التوثيق المطلوبة، لتحقيق أهداف الخدمة وضمان حماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.

وأكدت الوزارة أن المنشآت التي لا تلتزم بنسب التوثيق المطلوبة قد تتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة والتشريعات المعمول بها.

وتتيح “خدمة توثيق العقود” لأصحاب العمل من رفع وتحديث البيانات الخاصة بعقود العاملين في القطاع الخاص من السعوديين وغير السعوديين، كما تتيح للعاملين إمكانية التحقق من صحة بيانات عقودهم والموافقة على العقد أو رفضه أو طلب تعديله عبر حسابه في منصة “قوى”, وفي حال موافقة الطرفين، يعتبر العقد موثقًا من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.