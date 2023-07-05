كشف نادي كورينثيانز البرازيلي أن لاعب خط الوسط لوان تعرَّض لاعتداء من الجماهير في ساو باولو، يوم أمس الثلاثاء، لافتًا أن الحادث عمل عدواني “جبان”.

وتعرض اللاعب البالغ عمره 30 عامًا، لإصابات طفيفة بعد أن سحبه المشجعون من أحد الفنادق الصغيرة وحثّوه على إنهاء عقده مع النادي على الفور.

وأفاد النادي في بيان بأن كورينثيانز تلقى بحزن وغضب المعلومات التي تفيد بأن اللاعب لوان تعرَّض للاعتداء من قبل مشجعين مزعومين في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء.

وقال كورينثيانز بعد حالة بغيضة أخرى من العنف، أنه يأسف على التعصب الحالي الذي يسيطر على كرة القدم البرازيلية، مؤكدًا أن لا شيء يبرر العدوان الجبان الذي تعرَّض له اللاعب.

وأوضح النادي أنه يقدم كل الدعم اللازم للاعب الذي نشر صورة على حسابه على تطبيق “إنستغرام” وسرواله يظهر ملطخ بالدماء.

وصرح رئيس نادي كورينثيانز، في وقتٍ سابق أخيرًا، بأنه يود إنهاء عقد لوان، ولكن ناديه لا يملك المال الكافي من أجل دفع رواتب الأشهر الستة المتبقية في عقد اللاعب.

يُذكر أن لوان انضم إلى كورينثيانز عام 2020 وخاض 80 مباراة مع النادي وسجل 11 هدفًا وصنع خمس تمريرات حاسمة، وينتهي عقده في نهاية هذا الموسم.